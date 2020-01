Lazio, Canigiani: «Vicini alle 35.000 presenze per domani. Tour della Supercoppa? Presto novità»

Lazio, il direttore marketing dei biancocelesti ha fatto il punto della situazione sui tagliandi venduti per il match di domani

Domani alle 15:00 Lazio e Sampdoria scenderanno in campo all’Olimpico per la prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie A. Il responsabile marketing dei biancocelesti Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione.

SAMPDORIA – «Per la partita di domani ci avviciniamo alle 35 mila presenze, provandola magari a superare poche ore prima dell’inizio del match. Sarà ovviamente presente il servizio BusInsieme. Per gli abbonamenti ci avviciniamo a quota 1500 unità, c’è ancora qualche disponibilità per un posto nei Distinti: ricordo che la vendita terminrerà alle 17 odierne. Domani saranno tre anni dalla tragedia di Rigopiano, ecco perché ospiteremo la piccola Gaia Matrone, figlia di una delle famiglie coinvolte».

SUPERCOPPA – «Il tour della Supercoppa lo stiamo programmando, ci saranno novità per la prossima settimana. Per gli abbonati Sky Ektra c’è poi la possibilità di richiedere dei codici promo per acquistare un posto in Tribuna Monte Mario scontato del 50%, ne hanno a disposizione quattro a testa. Per il derby ribadisco che è aperto il secondo distinto».