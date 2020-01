Lazio, Canigiani: «Per la sfida contro la Samp abbiamo molte aspettative!»

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha parlato del momento in casa biancoceleste

Marco Canigiani, responsabile marketing della società capitolina, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per esprimersi sulla situazione in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto:

«Alle 13:00 partirà la vendita di Lazio-Sampdoria, dove ci aspettiamo una cornice di pubblico importante e dove ovviamente sarà presente il servizio BusInsieme. Ricordo poi le promozioni per gli Under 16, che con 10 euro potranno assistere alla partita. Per domani invece siamo a 4 mila biglietti venduti, un numero non male se viene considerato l’orario, il giorno e il tipo di partita. Abbiamo sposato la linea dei prezzi popolari. Positivi anche i numeri dei mini abbonamenti. La maglia per i 120 anni ha infine riscosso tanti apprezzamenti, sabato, pochi minuti dopo la fine della partita, c’erano già lunghe file nei punti vendita dello stadio per acquistare la maglia».