Lazio, Canigiani: «La società sta crescendo: siamo sul mercato cinese»

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani commenta le importanti novità commerciali della società

La Lazio ha aperto le porte al mercato asiatico con le novità annunciate in mattinata direttamente dalla società.

Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste, ha commentato il tutto sul canale ufficiale biancazzurro: «La Lazio è ufficialmente sbarcata sul mercato cinese con il suo sito ed i social dedicati su Weibo e su WeChat, le due piattaforme social maggiormente utilizzate in Cina. Abbiamo reso disponibile anche il sito cinese, molto utile per diffondere il nostro brand. Sul nostro sito ci sarà a breve la possibilità di accedere alla sezione cinese, che sarà visibile in Italia, ma anche di usufruire dei portali in arabo, portoghese ed in altre lingue per diffondere le nostre notizie a livello internazionale.

La Società sta crescendo ed i risultati ottenuti dalla squadra aiutano la distribuzione del brand. Solo nei mercati asiatici, l’azienda HQ Bet sarà il nuovo betting partner della S.S. Lazio: questo accordo durerà per due stagioni, è un’intesa molto importante che agirà su una zona territoriale specifica. Questo rappresenta un bel segnale, aziende straniere stanno scegliendo il nostro brand per ottenere vantaggi e pubblicità all’estero.

Questo progetto è nato molti mesi fa, ci vuole un lavoro molto complesso anche a livello burocratico per aprire le piattaforme social in lingua cinese. Tutto è andato per il meglio, anche se c’è stato un lieve ritardo a causa dell’emergenza coronavirus. Ci sarebbe piaciuto organizzare una presentazione diversa, ma al momento è impossibile realizzare una conferenza stampa dedicata. Nei nostri negozi di Via Calderini, di Via di Propaganda e di Roma Est, ma anche online, è possibile contribuire all’iniziativa ‘TU NON SARAI MAI SOLA’ acquistando una sagoma personalizzata che sarà posizionata sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma in occasione delle prossime gare casalinghe della Lazio che saranno a porte chiuse. Ci saranno anche altre iniziative sulla scia di quest’ultima».