Lazio, Canigiani: «Domani la nuova maglia, la terza non sarà gialla. Campagna abbonamenti in stand-by»

Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha fatto il punto relativamente alle prossime iniziative in casa biancoceleste.

Marco Canigiani, responsabile del settore marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto relativamente ad alcune tematiche in casa biancoceleste. Su tutte quelle legate alle nuove maglie e la prossima campagna abbonamenti:

«Domani contro il Brescia sveleremo la nuova maglia da gioco delle partite casalinghe per la stagione 2020-2021, valuteremo invece con più calma cosa fare per la sfida contro il Napoli. Smentisco che la terza maglia sia gialla. Per quanto riguarda il kit per la Champions, tra qualche settimana si saprà tutto.

Da domani sarà possibile richiedere un voucher da riutilizzare sia per l’acquisto di abbonamenti sia per i biglietti ma anche per effettuare acquisti presso i Lazio Style 1900 Official Store di Via di Propaganda in un’unica tranche a partire dalle 24h successive all’emissione del buono stesso. Ci auguriamo possa essere un incentivo anche per rinnovare il guardaroba biancoceleste!

Per quanto riguarda i Lazio Style Village di Auronzo, siamo ancora soggetti a restrizioni e stiamo valutando il discorso perché non è semplice garantire il distanziamento sociale. I tifosi potranno assistere però agli allenamenti: è un anno particolare ma ci stiamo adeguando a tutte le normative.

Tutto ciò che riguarda la campagna abbonamenti per il prossimo anno è in stand-by: abbiamo ipotizzato vari scenari, a partire dagli abbonamenti con un Olimpico a capienza ridotta. Attendiamo chiarimenti su cosa sarà possibile fare ed un quali modalità. Ci auguriamo che lo stadio possa riaprire prima possibile».