Lazio, Canigiani: «L’assenza della gente pesa. Riapertura stadi? Vedremo»

Il responsabile marketing della società biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole:

«Ci saranno tante sorprese per i tifosi in occasione di queste gare casalinghe della Lazio, seppur solo in televisione. La pista atletica ci crea qualche problema, a differenza degli altri stadi, ma faremo del nostro meglio. Anche l’allestimento è difficile, visto che parliamo di uno stadio condiviso ogni tre giorni. Stiamo lavorando anche per una coreografia digitale in alcuni momenti nelle prossime partite, ci saranno novità più avanti. L’assenza della gente pesa, il fattore campo ha meno valore rispetto a prima a dimostrazione di quanto siano importanti i tifosi. Ritorno negli stadi? Ad oggi non c’è una data come obiettivo o indicazioni in merito. Bisognerà aspettare e vedere se tutto fila liscio per valutare se entro la fine di questa stagione verrà presa una decisione in tal senso, per essere poi pronti già per la prossima.».