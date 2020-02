Lazio, Canigiani: «Contro il Bologna tariffe ridotte per U14 e U16»

Il responsabile marketing della Lazio è intervenuto sulle frequenze della radio sociale per spiegare le promozioni in vista del Bologna

La Lazio domenica sarà impegnata al Marassi contro il Genoa, mentre il weekend dopo i biancocelesti torneranno all’Olimpico per giocare contro il Bologna.

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Marco Canigiani ha parlato per spiegare le varie promozioni per la prossima gara casalinga e le news per il settore ospiti di domenica: «Non abbiamo al momento i dati di vendita per la Gradinata Sud, l’unica certezza è il settore ospiti sold out. Alle 12:00 è partita la vendita per la partita interna contro il Bologna, ricordo le tariffe ridotte per gli Under 16 e quelle per gli Under 14, che possono entrare gratis insieme ad un adulto con biglietto intero. Speriamo che ci possa essere una bella cornice di pubblico, dove ci sarà anche la promozione per i clienti Sky Extra, che potranno acquistare fino a 4 biglietti in Monte Mario al 50% di sconto. I risultati positivi si stanno vedendo anche nelle vendite della maglia dei 120 anni».