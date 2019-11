Lazio, Canigiani: «Contro il Celtic raggiunta quota 18 mila. Speriamo in un’impennata…»

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, si è espresso ai microfoni della radio ufficiale sulla Supercoppa e il match col Celtic

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, dove si è espresso sulla finale di Supercoppa ed i biglietti venduti per la gara col Celtic: «Non so se sia stato fatto il comunicato ufficiale della Lega, ma le indicazioni che abbiamo noi è che si giocherà il 22 dicembre a Riad alle 17.45 ore italiane. Sono state fatte delle visite propedeutiche per definire tutti gli aspetti logistici, aspettiamo solamente l’ufficialità. Donne? C’era stato detto quando siamo andati a fare questa visita preliminare. Ci era stato anticipato che questa edizione della Supercoppa sarebbe stato il primo evento in assoluto totalmente libero, senza alcuna limitazione».

CELTIC – «È stata superata quota 18 mila. Ovviamente c’è un numero importante di biglietti venduto ai tifosi del Celtic, che saranno circa 7000. Speriamo di raggiungere quota trenta mila, che sarebbe una cornice degna di una partita così importante. I prezzi sono molto accessibili, speriamo in un’impennata di vendite».