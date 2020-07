Lazio, Canigiani: «Novità per il rimoborso degli abbonamenti. E le maglie…»

Lazio, dalla nuova campagna abbonamenti al rimborso dei vecchi, passando per la presentrazione delle maglie: le parole di Canigiani

Sulle frequenze di Radiosei è intervenuto il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani. Ecco le sue parole:

STADI APERTI – «Stiamo facendo ancora delle ipotesi. Finché non avremo indicazioni precise diventa impossibile pensare a qualcosa di più concreto, viviamo alla giornata. Speravamo di poter riaprire gli stadi già dalle ultime giornate, c’erano dei segnali positivi da questo punto di vista, ma ormai i tempi sono stretti. Giocando partite ogni 3 giorni le giornate scorrono molto velocemente. Per il futuro non abbiamo certezze. Ci sono protocolli, ipotesi ma vedremo. Speriamo di riaprire con l’inizio della prossima stagione».

ABBONAMENTI – «Ci saranno dei vantaggi per i tifosi abbonati quest’anno. Se ci dovesse essere una riapertura in proporzione su ogni settore, quella che siamo abituati a chiamare prelazione degli abbonati sarebbe solo un’opzione di acquisto perché magari i posti non sono tutti disponibili nello stesso settore. Quindi gli abbonati non potrebbero riacquistare il proprio posto ma avere una via preferenziale. Ad esempio, se la Curva Nord dovesse esaurire, e ci fosse comunque una grande richiesta, dovremmo ridistribuire le persone aprendo altri settori dello stadio. Il concetto della prelazione del posto viene a cadere. Ci sarebbe solo una corsia preferenziale per i tifosi».

MAGLIE – «Di solito presentavamo la maglia nuova nel mese di luglio e veniva subito messa in vendita, dobbiamo presentare almeno una delle nuove maglie a breve, perché commercialmente dobbiamo dare il ricambio nei punti vendita. Nel mese di agosto vedremo di fare una presentazione. La produzione del materiale ha subito un intoppo di qualche mese, perché anche i paesi in Asia sono stati fortemente colpiti. Tutto il ciclo produttivo ha subito degli impatti, quindi abbiamo dovuto stravolgere tutto e modificare delle idee che avevamo. A breve ci saranno notizie».

RIMBORSI – «Tra pochi giorni ci saranno delle novità e i tifosi sapranno cosa potranno fare. Seguiremo le linee guida date dalle autorità. Stiamo predisponendo i voucher per il rimborso. I soldi potranno essere riutilizzati. Stiamo definendo gli ultimi dettagli».