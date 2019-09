Lazio, Canigiani: «Abbonamenti? Siamo quasi a quota 20 mila. Consiglio…»

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani ha fatto il punto della situazione sulla campagna abbonamenti

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste per fare il punto della situazione sulla campagna abbonamenti: «Abbiamo superato la soglia dei 19.700 abbonati, stiamo procedendo verso i 19.800. Speriamo di raggiungere presto le 20 mila, obiettivo che ci eravamo posti per arrivare almeno al numero di abbonamenti che avevamo lo scorso anno. La vendita per sottoscrivere la tessera è aperta fino al 20 settembre, ma consiglio, a chi è interessato, di abbonarsi prima perché durante gli ultimi giorni la vendita degli abbonamenti si sovrapporrà con la vendita della partita contro il Parma».