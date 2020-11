Lazio, Giancarlo Camolese ha commentato il momento di Felipe Caicedo, ricordando il trascorso di Luis Alberto.

Giancarlo Camolese, allenatore ed ex calciatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio di Felipe Caicedo, accostando il percorso del Panterone a quello di Luis Alberto: «La Lazio dimostra che i giocatori vanno presi, sì, ma anche saputo aspettare. In questo momento la differenza la sta facendo Felipe Caicedo, ma non è l’unico esempio. Luis Alberto è un altro: eccezionale, di fantasia, ha capacità fuori dal comune. E la Lazio ha saputo aspettarlo, questo è un merito che va dato a tutto l’ambiente».