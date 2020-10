Lazio, calendario fittissimo: 3 trasferte consecutive e già decisive

Il calendario della Lazio prima della sosta per le nazionali è fittissimo: il prossimo appuntamento è con il Bologna, poi il Brugge

Si dice sempre che ogni partita sia decisiva, ma in questi 15 giorni la Lazio di Inzaghi si giocherà davvero più che mai una buona fetta della stagione in corso. Prima della sosta per le nazionali prevista per metà novembre. Sabato sera si gioca col Bologna all’Olimpico, mercoledì si vola nelle Fiandre per giocare col Club Brugge una partita fondamentale nel girone Champions.

Sarà la prima di 3 trasferte consecutive: il primo novembre si gioca a Torino col Toro, tre giorni dopo a San Pietroburgo contro lo Zenit. Chiude il cerchio la sfida casalinga con la Juventus in programma domenica 8 novembre.