Romagnoli, previsto nuovo incontro con la Lazio: decisive le prossime ore

Per la Lazio e Romagnoli è previsto un nuovo incontro nelle prossime ore: il vertice sarà decisivo

Una trattativa dalle tempistiche inverosimili: quello tra Romagnoli e la Lazio è un dialogo aperto ormai da mesi, ma ancora senza un accordo.

Secondo Tuttosport, però, i prossimi due giorni saranno decisivi: è infatti previsto un nuovo vertice “da dentro o fuori”. La società capitolina vorrebbe prima cedere Acerbi per aprire all’ormai ex Capitano del Milan, ma la strategia adottata non sta che dilatando ulteriormente i tempi. La sensazione – stando a quanto si legge sul quotidiano – è che le prossime ore saranno decisive.