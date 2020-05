Calciomercato, ag. Immobile: «Ciro è felice alla Lazio»

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha ribadito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la volontà del giocatore di restare alla Lazio

Continua la telenovela Immobile-Napoli. Questa volta, a parlare è Alessandro Moggi, agente del giocatore, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha smentito qualsiasi voce di mercato, ribadendo la volontà dell’attaccante di restare a Roma. Ecco le sue parole:

«Immobile piace al Napoli? Dovete chiederlo a Giuntoli. E’ evidente che anche De Laurentiis dovrebbe chiederlo a Lotito, essendo Immobile un giocatore sotto contratto con la Lazio. Di questo argomento abbiamo già parlato in passato. Immobile in questo momento è il più importante centravanti italiano, il calciatore che ha segnato di più nei campionati in tutta Europa. Potrebbe interessare al Napoli e a tutti i top club europei, ma la Lazio è interessata a tenerlo. Ciro è assolutamente felice alla Lazio».