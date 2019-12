Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha festeggiato tramite social la vittoria della Supercoppa italiana contro la Juventus di Sarri. Ecco il post dell’ex Espanyol su Twitter.

We are the champions !!!! @OfficialSSLazio A ROMA SOLO LA LAZIO !!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/z8uAztAIEu

— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) December 22, 2019