Lazio, Caicedo imprime coraggio: «Senza limiti, fino in fondo» FOTO

Felipe Caicedo esulta sul suo profilo Twitter, dopo la vittoria della Lazio contro il Parma: ecco il messaggio del giocatore

Ancora il graffio della Pantera. Ancora lui: Felipe Caicedo. Un’altra volta determinante appena chiamato in causa. Anche contro il Parma non s’è fatto attendere e con una zampata al volo l’ha buttata dentro, regalando i 3 punti alla Lazio.

Oggi, è proprio l’ecuadoriano a guardare ancora più in là: «Senza limiti, fino in fondo» come scrive sul suo profilo Twitter.