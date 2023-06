Lazio, Caicedo non ti ha dimenticato: lo scatto social fa impazzire i tifosi

Lazio, l’ex attaccante biancoceleste non dimentica il suo amore per il club e pubblica una foto molto particolare sui social

Uno dei protagonisti della gloriosa storia della Lazio, è senza dubbio Felipe Caicedo ancora oggi molto amato dal pubblico biancoceleste. L’ex attaccante del club capitolino, pubblica su Twitter un foto in cui si ritrae a giocare a basket con la maglia della Lazio creata da Mizuno in occasione della gara contro la Cremonese. L’ex aquilotto ha scelto come nome per la sua maglia quello di Fares.