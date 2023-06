Lazio, Caicedo flop al Manchester City. Ecco il dato. La parentesi dell’attaccante ecuadoriano con il club inglese

Il noto quotidiano sportivo spagnolo As ha analizzato un quadro dei giocatori, ingaggiati come possibili future promesse o addirittura stelle del calcio, ma il loro apporto è stato un vero e proprio fallimento.

Nel grafico riportato, spunta anche l’ex Lazio, Felipe Caicedo, di cui si scrive: «L’attaccante si è rivelato un flop per il Manchester City. Era tra il 2007 e il 2009 e il suo atteggiamento lasciava molto a desiderare, infatti lo descrivevano come un ribelle. Non è riuscito a distinguersi e altri come Carlos Tévez hanno vinto la sua posizione. Ha giocato solo 35 partite e segnato 7 gol».