Lazio, Caicedo è il giocatore che ha segnato di più per minuti giocati – FOTO

Lazio, Caicedo è secondo per numero di reti segnate in relazione ai minuti giocati nell’anno solare secondo Statistichefantacalcio

Il 2019 è anche l’anno di Felipe Caicedo: ha segnato dei gol pesanti, come quello dell’1-0 contro la Roma la scorsa stagione. Tante le sue reti decisive nelle otto vittorie consecutive: Sassuolo, Juventus e Cagliari tutti negli ultimi minuti. Un anno d’oro quindi per il Panterone che secondo StatisticheFantacalcio è al secondo posto della speciale classifica di reti segnate in relazione ai minuti giocati, senza contare i rigori. 120′ quelli giocati dal numero 20 biancoceleste in cui ha segnato ben 10 gol. Dietro solo a Duvan Zapata che ne ha realizzati 19 in soli 119′. Ecco la Top 5: