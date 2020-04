Lazio, Caicedo e l’appello all’Ecuador: «Chiedo alle autorità di agire di fronte all’emergenza coronavirus» FOTO

Lazio, Felipe Caicedo fa un appello all’Ecuador, suo paese di nascita, in merito all’emergenza coronavirus

L’Italia è ancora stretta nella morsa del coronavirus ed è da esempio non solo per l’Europa ma per il mondo intero. L’esempio è quello di non prendere sottogamba questa pandemia. Questo è l’appello che Felipe Caicedo ha fatto all’Ecuador.

«Chiedo alle autorità dell’Ecuador di agire ora di fronte a questa emergenza, è deplorevole che a Gye come nel resto del paese non abbiano dichiarato quarantena totale e obbligatoria. Per contenere il virus devi prendere misure serie e agire subito!».

A las autoridades de ecuador pido que actúen ya ante esta emergencia, es lamentable que en Gye como en el resto del país no hayan declarado — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) April 2, 2020