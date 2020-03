Lazio, Caicedo non si fa fermare dal Coronavirus FOTO

L’attaccante della Lazio non si lascia abbattere dal Coronavirus e si allena da casa con la figlia. Caicedo posta il tutto su Twitter

Anche se in questi giorni sembra tutto difficile e surreale, cercare attimi di normalità è ciò che serve per cercare di non mollare durante questo periodo di crisi generale dovuta dal Coronavirus.

Nonostante la Lazio non si sia allenata questi giorni, chi non ha voluto lasciarsi prendere dallo sconforto continuare a mantenersi in forma è Felipe Caicedo. La Pantera biancocelete oggi ha postato su Twitter la sua sessione di allenamenti casalinghi per dimostrare come, pur rimanendo a casa, si possono fare tante cose. Questo spirito è servito alla squadra di Inzaghi per lottare insieme alla Juventus per lo Scudetto, e servirà al paese intero per cercare di uscire quanto prima da questa situazione difficile.