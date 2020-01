Lazio, Cagni: «Giroud? E’ veramente tanta roba! Perfetto con Immobile»

Lazio, le parole dell’ex allenatore Gigi Cagni che ha analizzato l’affare Giroud ai microfoni di TMW Radio

Una trattativa che sta tenendo col fiato sospeso tutti i tifosi biancocelesti: l’affare tra la Lazio e il Chelsea per Giroud sta diventando sempre di più una cosa concreta. A commentare questo colpo di mercato c’è anche l’ex allenatore Gigi Cagni che ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio:

«La Lazio è già messa bene, ma Giroud è un giocatore di grande esperienza. Tanta roba. In coppia con Immobile lo vedo bene, certi calciatori possono giocare con chiunque. E anche se magari non producono molto nel complesso, danno tanta personalità in più solamente per il fatto di essere aggiunti alla rosa. La Lazio ha solo il campionato, però ha bisogno di determinati giocatori in certi momenti della gara».