Lazio, Cagni: «I biancocelesti hanno cattiveria, la Roma no»

Lazio, le parole di Gigi Cagni sulle due squadre che si affronteranno domenica nel Derby ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Manca sempre meno al Derby di domenica e l’adrenalina sta salendo sempre di più: le due squadre arrivano dalle sconfitte in Coppa Italia. L’ex allenatore Gigi Cagni ha messo a paragone i biancocelesti con i giallorossi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

«La Roma non ha continuità. Fonseca mi piace da pazzi. Con la Juventus ci sta a perdere, ma era una squadra senza cattiveria, non aveva la rabbia interiore. Questo mi ha stupito. È difficile arrivare a certi livelli se non ce l’hai. La Lazio ce l’ha».