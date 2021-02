Lazio Cagliari, tutto è pronto: il trailer della sfida VIDEO

Lazio e Cagliari si sfideranno questa sera tra le mura casalinghe dello Stadio Olimpico. Ecco il trailer della gara

La Lazio è chiamata a rispondere ‘presente’ all’appello della Serie A. Questa sera, contro il Cagliari, chiuderà la 21esima giornata di campionato in un match che si fa vitale per la scalata della classifica. Roma, Atalanta e Napoli hanno ceduto il passo alle avversarie; mentre la Juventus ha accelerato il passo verso la scalata: agli uomini di Inzaghi tocca ora il compito di non fallire l’obiettivo dei 3 punti.

A poche ore fal fischio di inizio, la società ha pubblicato il trailer della sfida, ricordando tutti i precedenti tra le due squadre: