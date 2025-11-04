 Lazio Cagliari, le statistiche dietro al successo biancoceleste: ecco cosa dicono i numeri della sfida
Lazio Cagliari, le statistiche dietro al successo biancoceleste: ecco cosa dicono i numeri della sfida

Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio Cagliari, i numeri dietro la vittoria: così i biancocelesti hanno avuto la meglio. Le ultimissime notizie

La Lazio supera il Cagliari 2-0 al termine di una gara equilibrata sul piano territoriale, ma in cui i biancocelesti hanno creato le occasioni più pericolose. Nel primo tempo la squadra di Sarri sfiora più volte il vantaggio: Basic e Zaccagni sprecano due chance nitide, mentre Marusic impegna Caprile con un destro a giro dalla distanza.

Nella ripresa la Lazio alza il livello, mostrando maggiore qualità e continuità rispetto alle ultime uscite. La partita si sblocca grazie a un’iniziativa personale di Isaksen, mentre Zaccagni firma il raddoppio che chiude i conti.

Oltre ai tre punti, i capitolini raccolgono conferme importanti: la solidità difensiva. Per la sesta volta in stagione, e la quarta consecutiva, la porta di Provedel resta inviolata. La retroguardia si muove con precisione, neutralizza l’attacco avversario e consente al portiere una serata senza affanni.

Dal match report della Lega Serie A emergono tre tratti distintivi della prestazione biancoceleste: qualità, atletismo e compattezza.

Statistiche principali:

  • Tiri totali: Lazio 8, Cagliari 17
  • Tiri in porta: Lazio 6, Cagliari 9
  • Tiri dall’area: Lazio 9, Cagliari 11
  • Occasioni da gol: nessuna per entrambe

