Lazio Cagliari, Nicola ritrova un attaccante: le ultime dall’allenamento

Lazio Cagliari, la società rossoblù ha diramato il report dell’allenamento odierno e le notizie per mister Nicola sono incoraggianti

Il Cagliari di Davide Nicola continua la sua preparazione in vista del posticipo di Serie A in programma lunedì, contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito il comunicato del club dal Crai Sport Center sull’allenamento odierno:

La squadra si è ritrovata al CRAI Sport Center per continuare la preparazione alla partita dell’Olimpico, in programma lunedì alle 20.45. La seduta di oggi: dopo un’attivazione tecnica, sessione di tattica con sviluppi di gioco, svolti in funzione della gara, e serie di prove di palle inattive.

In gruppo Kingstone Mutandwa; ha lavorato parzialmente con la squadra Jakub Jankto.

Domani, domenica 3 novembre, nuovo allenamento in programma al mattino: al termine mister Nicola presenterà il match contro la Lazio, l’appuntamento è alle ore 12.30, diretta streaming su cagliaricalcio.com e sul canale YouTube del Club.