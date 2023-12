Lazio, il gruppo è la vera forza: guarda cosa si sono detti i calciatori

La vera forza della Lazio è il gruppo, ecco il divertente siparietto con i messaggi che si sono scambiati i calciatori dopo il Cagliari

Alla fine, è bastato il gol di Pedro alla Lazio per archiviare la pratica Cagliari. A dire il vero la prestazione dell’Olimpico non ha entusiasmato il pubblico biancoceleste, che può comunque contare su un gruppo squadra che sembra decisamente compatto. La prova? Dopo il sigillo lo stesso Pedro ha postato sul proprio profilo Instagram una foto con tanto di messaggio motivazionale per i compagni: «Ieri è stata una notte molto speciale per me!! Continuiamo a lavorare insieme, forte e uniti!!!».

Immediata la risposta di alcuni compagni dello spagnolo. Emoji con facce a cuori da parte del connazionale Luis Alberto, cuore e fiammata (sempre tramite emoji) per Mattia Zaccagni. «Merecido» (tradotto, meritato) per Castellanos. Applausi e la scritta «top» per Romagnoli. Insomma, lo spogliatoio della squadra è più unito che mai ed è pronto per nuove battaglie.