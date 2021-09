Lazio-Cagliari, Giulini: «Esonero Semplici? Facile addossare le colpe»

Il presidente del Cagliari Giulini ha rilasciato un’intervista a Videolina Sport. Le sue parole sulla possibilità di esonero per Semplici

All’indomani della sconfitta contro il Milan, per la Lazio è già tempo di concentrarsi sui prossimi impegni. Giovedì il Galatasaray in Europa League, domenica il Cagliari all’Olimpico.

Il presidente dei rossoblu Tommaso Giulini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Videolina Sport. Le sue parole sull’ipotesi esonero nei confronti del tecnico Leonardo Semplici: «Nelle prime tre giornate non sono arrivati i risultati che volevamo, ma sono fiducioso. Semplici via? Troppo facile addossargli le colpe. Non ci siamo ancora parlati, a fine partita e a caldo meglio non farlo. Gli animi non erano dei più sereni»