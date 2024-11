Lazio Cagliari, coppia inedita per Baroni: sono favoriti per stasera

Lazio Cagliari con una coppia mai vista in questa stagione. Le ultime di formazione in casa biancoceleste per il match dell’Olimpico

Lazio Cagliari si avvicina a grandi passi, mister Baroni è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Questa sera, con ogni probabilità, ci sarà una novità assoluta che riguarda la “coppia” dei terzini titolari.

I favoriti per partire dall’inizio sarebbero Manuel Lazzari e Luca Pellegrini. Il primo reduce dall’infortunio, ha riassaggiato il campo a Como ed è pronto per riprendersi la titolarità, il secondo avrà l’arduo compito di rimpiazzare lo squalificato Nuno Tavares. Una coppia inedita per questa stagione.