Lazio-Cagliari, Casiraghi ricorda la tripletta nel match del ’96

L’ex Lazio, in occasione del match program, ricorda il 4-0 contro i sardi, in cui mise a segno una fantastica tripletta

Lazio-Cagliari si affrontano all’Olimpico per la 21esima giornata di Serie A. Le due squadre arrivano da momenti ben diversi: i biancocelesti da un incredibile filotto di vittorie, i sardi da un periodo di totale crisi, con la panchina di Di Francesco che traballa. In occasione del Match Program è intervenuto Pierluigi Casiraghi, che ha ricordato così la tripletta del 4-0 del ’96:«Ricordo con grande piacere quei tre gol. Fu una classica partita con Zeman allenatore, in quel periodo giocavamo meglio all’Olimpico. Segnai tre gol, mentre Boksic restò a secco. Nonostante ciò mi fornì ben due assist. Alen quando era in giornata era inarrestabile».