Cabral, allo Sporting Lisbona non piace l’offerta della Lazio: la situazione

Secondo quanto riportato da A Bola, allo Sporting Lisbona non piace l’offerta della Lazio per Cabral: la situazione

Il termine per esercitare l’opzione di riscatto per Cabral è scaduta, ma la Lazio sta valutando la formula per riportarlo a Roma. Come riportato da A Bola, la società biancoceleste avrebbe pensato ad un nuovo prestito con diritto di riscatto: una proposta che allo Sporting Lisbona non piace, vista la scadenza di contratto del giocatore.

Resta invece forte l’interesse del Marsiglia, pronto a mettere sul piatto 6 milioni e soddisfare le richieste dei portoghesi.