Lazio, Buttafuoco: «Lo Scudetto può essere l’obiettivo finale»

Stefano Buttafuoco, giornalista del TG2, ha detto la sua sulla Lazio e sulla sua possibile conquista dello Scudetto

Fra 11 giorni la Lazio tornerà a dare del filo da torcere alla Juventus per la conquista dello Scudetto. Tra chi crede che i biancocelesti avranno la meglio, c’è il giornalista del TG2 Stefano Buttafuoco.

Ecco le sue parole alla radio ufficiale biancazzurra: «Questa pausa ha incentivato la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo. L’obiettivo di rientrare nelle prime quattro posizioni della classifica sembra ormai molto vicino. Il traguardo della Lazio, però, può essere la conquista dello Scudetto: i biancocelesti sono la sorpresa del campionato e, in una stagione anomala, la squadra di Inzaghi potrebbe rappresentare la novità sull’intero panorama europeo. La classifica dell’attuale Serie A è molto segmentata, è suddivisa in tanti gruppi di squadre che stanno lottando per i vari obiettivi del campionato».