Lazio Burkardt, la pista si scalda con l’approvazione di Sarri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Jonathan Burkardt potrebbe essere il nome a sorpresa per l’attacco della Lazio nella sessione invernale: Sarri ha già dato l’ok

Potrebbe spuntare un nome a sorpresa per l’attacco della Lazio durante il mercato di gennaio apertosi ieri. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, nelle ultime ore sul taccuino di Tare avrebbe scalato posizioni il nome di Jonathan Burkardt, attaccante del Mainz classe 2000 che in questa stagione ha già segnato sette goal in 17 partite di Bundesliga.

La valutazione si aggira intorno ai quindici milioni di euro e Sarri avrebbe già dato l’ok visto che Burkardt può giocare indifferentemente sia come centravanti che come esterno offensivo. Tutto passa ovviamente dalle cessione, in particolare quella di Muriqi (al momento destinato alla permanenza). L’indice di liquidità attualmente in negativo non permette troppi voli pindarici.