Lazio, Burioni: «Scudetto? Fare previsioni porta sfortuna…»

Roberto Burioni, medico e divulgatore scientifico, è anche un grande tifoso della Lazio ed ha detto la sua sul momento dei biancocelesti

Medico, accademico, divulgatore scientifico e… tifoso della Lazio. Roberto Burioni ha fatto della sua fede biancoceleste un vanto e talvolta sveste il camice da immunologo per commentare la sua squadra del cuore. Come ha fatto sulle frequenze di Radio 24: «Sapevo che prima o poi sarebbe successo: stasera Prima della Scala o Lazio-Juventus? Sono andato all’Olimpico e che musica si è sentita! Una gioia senza fine. Sentivo che potevamo fare una bella partita anche con una squadra forte come la Juventus. Una delle cose belle del calcio è che anche la meno forte può vincere, è una cosa di cuore. Sono felice della mia Lazio, mi fa divertire. Non voglio dire che vinceremo lo scudetto, ma ora qualunque squadra può temere la squadra di Inzaghi».

«Domenica 22 c’è la Supercoppa e ci arriviamo guardando alla pari negli occhi gli juventini. Lo scudetto? Sono uno scienziato, fare previsioni porta sfortuna. La mia Lazio me la godo così come viene».



