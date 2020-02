Lazio, Burioni: «A volte non guardo le partite perché mi agito troppo»

Il professore, noto tifoso biancoceleste, vive la Lazio come qualsiasi sostenitore e lo racconta a Tiki Taka

Roberto Burioni, fiero della sua fede biancoceleste, ci tiene sempre a ribadire la sua passione per la Lazio. Il professore infatti ha parlato delle emozioni che prova quando guarda la squadra in campo a tal punto che delle volte deve rinunciare a vederla. Ecco le sue parole a Tiki Taka:

«Qualche volta non ho visto la Lazio perché mi agito troppo. Per esempio l’ultima parte di Lazio – Inter non l’ho guardata perché ero troppo emozionato. Non ho guardato il secondo tempo del derby quando hanno assegnato clamorosamente il rigore alla Roma per il tuffo di Strootman. Genoa – Lazio invece non l’ho guardata perché non ho potuto farlo».