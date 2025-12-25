News
Lazio, il Buon Natale del club ai tifosi: la nota pubblicata sul sito e sui social biancocelesti
Lazio, il club biancoceleste ha augurato un Buon Natale ai tifosi con una nota ufficiale. Il post della squadra capitolina in questa giornata di festa
La Lazio in questo giorno di festa ha augurato attraverso i propri canali un buon Natale ai tifosi, che da sempre sono ormai al fianco della squadra.
LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
Di seguito la nota del club biancoceleste:
«La S.S. Lazio augura un Natale pieno di amore, gioioso e sereno a tutti i tifosi biancocelesti».
