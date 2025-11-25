 Lazio, è il compleanno a Maurizio Manzini: figura storia del club, ecco il messaggio della società
Manzini

Lazio, compleanno speciale per Maurizio Manzini: il club celebra una figura storica con un messaggio ufficiale

La Lazio celebra oggi gli 85 anni di Maurizio Manzini, figura che incarna non solo la storia del club ma l’essenza stessa del mondo biancoceleste. Un uomo che, attraverso decenni di vita societaria, è rimasto un punto di riferimento costante e insostituibile.

In questa giornata speciale, la società ha voluto rendergli omaggio con un messaggio sobrio e rispettoso, pubblicato sul sito ufficiale: parole semplici, senza eccessi, per sottolineare il valore di chi ha rappresentato e continua a rappresentare un pilastro della famiglia biancoceleste.

COMUNICATO – Maurizio Manzini compie oggi 85 anni. Un`intera vita dedicata alla Lazio.

Dal Presidente, dalla Società e dallo staff i più sentiti auguri di buon compleanno!

