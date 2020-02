L’ex portiere oggi taglia il traguardo dei 78 anni e sarà ricordato sempre come il capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982

Tanti auguri Dino Zoff! Il portierone compie oggi 78 anni ed è considerato uno dei portieri più forti della Serie A: un mondiale vinto nel 1982, un europeo e 642 presenze in campionato. Da giocatore ha fatto parte di squadre come Udinese, Mantova, Napoli e Juventus. Nella mente dei tifosi della Lazio rimarrà sempre come l’allenatore biancoceleste dal 1990 al 1994 e sarà dirigente della società fino al 1997 con Cragnotti presidente.