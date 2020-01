Lazio, Buffon: «I biancocelesti stanno facendo qualcosa di straordinario»

Lazio, Gianluigi Buffon ha parlato della corsa scudetto e della possibilità biancoceleste ai microfoni di Sky Sport 24

Questa Serie A sta facendo impazzire tutti gli appassionati: dall’avvincente voglia di Champions fino alla lotta scudetto, ne vedremo delle belle fino all’ultima partita. Insieme a Juventus e Inter, anche la Lazio sta imponendo le sue volontà sulla corsa al primo posto con ben 15 risultati consecutivi senza sconfitta. Gianluigi Buffon, portiere bianconero che compie 42 oggi, ha parlato del momento biancoceleste ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco cos’ha detto:

«Sarà un campionato duro fino alla fine: La Lazio sta facendo qualcosa di eccezionale, non ha partite infrasettimanali e questo inciderà tanto da qui alla fine. L’Inter non mi sorprende, conosco bene Conte e anche loro saranno lì fino alla fine. Il destino è nelle nostre mani, quando sei più forte è così: su questa consapevolezza non ci dobbiamo abbandonare»