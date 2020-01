Lazio, Bucciantini: «I biancocelesti ora sanno vivere le partite e le ribaltano pure»

Lazio, le parole di Marco Bucciantini sul miglioramento dei biancocelesti in questa Serie A ai microfoni di Sky Sport

Grandi complimenti per questa Lazio che sta facendo sognare i suoi tifosi: le otto vittorie consecutive e il trionfo in Supercoppa hanno dato certezze a tutti. Tra questi c’è anche l’opinionista Marco Bucciantini che ha detto la sua sul momento del campionato e la situazione biancoceleste. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:

«Se il calcio italiano ha perso appeal per colpa della Juve? Non quest’anno, penso all’Inter. Ma anche a Roma ci sono due squadre ricche di talento, organizzate. La Lazio è diventata una squadra senziente, sa vivere le partite – cosa che prima non faceva – e ora le ribalta pure. Una volta le disfaceva e poi le perdeva nei secondi tempi. Adesso le vince giocando un gran calcio e producendo grandissimi tiri. Quindi non è vero che l’appeal del campionato italiano è in decrescendo.»