Lazio, Bruno Viana non è ancora definitivamente sfumato

La Lazio continua a guardarsi attorno sul mercato. Complice la possibile operazione per Thomas Strakosha, è possibile che venga reintegrato Silvio Proto, fuori causa da tempo dopo l’operazione al polso. Dopo l’arrivo di Musacchio non è escluso che il ds Tare possa virare su un altro profilo per la difesa. Secondo Sportmediaset sarebbe stata presentata allo Sporting Braga un’offerta per un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni a fine stagione e il club portoghese starebbe valutando se inserire un obbligo di riscatto. Si attendono conferme, c’è anche un problema di lista: resta difficile che il club possa tagliare Pereira (primo indiziato) dall’elenco del campionato.