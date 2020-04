Lazio, Bruno Giordano saluta mister Guenza FOTO

L’ex bomber della Lazio su Instagram ha voluto omaggiare la memoria del suo mister Sergio Guenza, scomparso oggi

Nella giornata di oggi è scomparso Sergio Guenza, storico calciatore ed allenatore della Lazio.

Su Instagram Bruno Giordano ha omaggiato la memoria del tecnico che lo ha accompagnato nel suo percorso in biancoceleste. L’ex bomber lo ha voluto ricordare con una foto di gruppo insieme ai suoi ex compagni, accompagnata dalle parole: «Ciao Sergio, questa è la tua squadra sempre al tuo fianco. Riposa in pace mister Guenza».