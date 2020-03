Lazio, Briga, Toni Malco e Crecco insieme alla Nord per la raccolta fondi VIDEO

La raccolta fondi per il materiale ospedaliero organizzata dalla Curva Nord va a gonfie vele. Briga, Toni Malco e Crecco sostengono la causa

I laziali si riconoscono soprattutto nei momenti di difficoltà: tutti insieme uniti per aiutare il prossimo.Il nostro paese è bloccato a causa del Coronavirus ed i tifosi biancocelesti sono chiamati a sostenerlo.

La Curva Nord in questi giorni ha attivato una raccolta fondi per poter acquistare nuovo materiale ospedaliero (autorespiratori e mascherine ndr) per il reparto di rianimazione dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Per sensibilizzare tutti quanti, la pagina Instagram La Voce della Nord ha pubblicato due videomessaggi da parte dei cantanti di fede biancazzurra Briga e Toni Malco. Poco dopo è stato messo in rete anche il video da parte di Luca Crecco, ex giocatore della Lazio. Quando il bisogno chiama, i laziali rispondono sempre presente.