Lazio, Briga ricorda la serata di ieri su Twitter

Mattia Briga ieri sera ha cantato prima della partita per festeggiare i suoi dieci anni di carriera. Su Twitter ricorda il momento

Mattia Briga non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio e ieri sera dev’essere stato veramente emozionante per lui cantare davanti all’Olimpico stracolmo prima di una partita fondamentale.

Il cantante romano ha festeggiato i suoi dieci anni di carriera esibendosi nel pre gara ed ha fatto emozionare tutto lo stadio sulle note di Cent’anni insieme. Oggi il laziale ha voluto ricordare l’evento di ieri con un post su Twitter: ha pubblicato un video mentre canta la sua canzone Ciao Papà scrivendo «Grazie veramente a tutti per ieri sera. È stata un’emozione indescrivibile».