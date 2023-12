Lazio, Briga da New York sulla partita dei biancocelesti: «Grandi emozioni» -FOTO. Il post del cantante

La Lazio ha chiuso il 2023 con una vittoria importantissima. Briga, cantante di nota fede laziale, ha assistito alla partita da New York, dove è in vacanza con la moglie e la mamma, direttamente dal Lazio Club della Grande Mela e sui social ha commentato così la serata: “Grandi emozioni al Lazio Club New York, partita ribaltata e quella sensazione di sentirsi a casa”.