Lazio, secondo Brambati la Juventus rischia grosso sabato. Ecco le parole con cui ha commentato il percorso biancoceleste.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati – ex calciatore e procuratore – ha detto la sua sul percorso della Lazio. Facendo anche una previsione sul match di sabato: «La Lazio ha un patrimonio tecnico di calciatori che forse non ha nemmeno l’Inter. Quest’anno sta facendo la Lazio, negli anni passati ha fatto poco. Doveva arrivare per forza terza o quarta. Ha una grande società alle spalle. Lotito, seppur criticato, è un signor presidente».

«Tare è tra i migliori ds in circolazione. È bravo a fare mercato ma soprattutto a gestire. Chi rischia delle big? Rischia di più la Juve, perché gioca fuori casa. L’entusiasmo che c’è all’Inter può portare anche a fare qualcosa di più, che ha fuori anche tutto il centrocampo. Può giocare un brutto scherzo l’aspettativa».