Lazio Bologna, 40 mila tifosi all’Olimpico ma la Maestrelli resta chiusa

In 40mila all’Olimpico per Lazio-Bologna: i tifosi biancocelesti non fanno mancare il loro supporto, ma la Maestrelli resta chiusa

Primi per una notte. Questa è la possibilità che hanno i biancocelesti, battendo il Bologna. Per farlo, però, avranno sicuramente bisogno del sostegno del pubblico quello che mister Inzaghi elogia e ringrazia in ogni conferenza.

E una buona risposta di tifosi, la Lazio l’avrà anche oggi: come riportato dal Corriere dello Sport, saranno in circa 40mila i presenti all’Olimpico pronti a trascinare la squadra verso la vittoria.

Rimarrà chiusa, però, la Curva Maestrelli. Poche le richieste per poter autorizzare l’apertura del settore, ad influire sicuramente anche l’emergenza Coronavirus.