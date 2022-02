ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio-Bologna, la società ha lanciato sui i social il sondaggio per eleggere il migliore del match: ecco chi sono i quattro candidati

Luis Alberto, Ciro Immobile, Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni. Sono questi i quattro candidati per vincere il “titolo” di migliore in campo di Lazio-Bologna. A due giorni dal match – che ha portato una fondamentale vittoria – la società ha lanciato il sondaggio sui social per i tifosi biancocelesti.

🗳 È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo di #LazioBologna!

Vota il tuo preferito ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 14, 2022