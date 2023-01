Lazio Bologna può sbloccare il mercato biancoceleste: Fares in vetrina, se ne parlerà con i felsinei

Come scrive il Messaggero si avvicina la fine di gennaio, Fares non è ancora stato piazzato fra Salernitana e Sion. Stasera si riproverà a parlare anche con il Bologna, l’ex Spal potrebbe essere messo in vetrina a gara in corso. Il suo ingaggio può creare uno spiraglio nel bilancio, consentire l’ingresso di un terzino sinistro o un colpo in attacco per il calciomercato Lazio.