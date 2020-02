Lazio Bologna, le quote del match

Domani Lazio Bologna aprirà la giornata di Serie A: secondo i bookmakers i biancocelesti partono favoriti ma entrambe possono segnare

La Lazio si appresta ad una nuova sfida per poter mantenere il passo della Juventus e continuare a sognare in grande.

In questa giornata di Serie A, i ragazzi di Inzaghi affronteranno il Bologna ma per gli esperti di scommesse non ci sono dubbi: ad avere la meglio tra le due sarà la squadra di casa. Infatti i biancocelesti hanno una quota molto inferiore rispetto a quella dei bolognesi (l’1 sta a 1.5 mentre il 2 è a 7 circa. Il pareggio è quotato a 4.25). Nonostante la difesa laziale sia una delle meno battute del campionato, si pensa che entrambe le squadre possano segnare almeno un gol visto che la quota per il goal è di 1.70 mentre il no goal sta a 2.