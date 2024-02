Provedel: «La vittoria col Bayern ci ha lasciato consapevolezza, ci aiuterà anche domani» Le parole del portiere biancoceleste

Intervistato dai microfoni ufficiali del club in occasione del match program di Lazio Bologna, Ivan Provedel, ha parlato cosi:

VITTORIA COL BAYERN- «Ci lascia consapevolezza, come altre gare. Se lavoriamo in un certo modo, con una determinata intensità e lo spirito giusto poi è più facile che arrivino i giusti risultati, come è capitato a Cagliari e poi col Bayern. Mercoledì è finito il primo tempo di una lunga partita: la fiducia e la consapevolezza di questa vittoria ci servirà soprattutto domani

RIENTRARE IN ZONA CHAMPIONS– «Dobbiamo lavorare e pensare un giorno alla volta facendo del nostro meglio con quello che abbiamo ogni girono, partendo dalla rifinitura di oggi fino alla gara di domani. Tutti saranno sempre più agguerriti perchè ci avviciniamo al termine della stagione. Dovremo fare sempre meglio perchè solo cosi possiamo ottenere una lunga serie di risultati utili consecutivi»

THIAGO MOTTA- «Thiago Motta è stato determinante anche con noi a La Spezia raggiungendo una salvezza alla quale nessuno dava credito, se non lui e noi nello spogliatoio. Magair pochi avrebbero pensato ad un Bolgona cosi in alto, ma lui è un allenatore bravo ed è riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi e ora stanno ottenendo ciò che merita.»

ESORDIO COL BOLOGNA– «Per me è una partita emozionante, coincise con il mio esordio in biancoceleste. Arrivò una vittoria ma finisce tuto li. Pensiamo solo a domani e a quello che servirà per portare a casa i tre punti.»